JDHS leads Region V track and field championships after day one
Published 9:30 pm Thursday, May 22, 2025
The Juneau-Douglas High School: Yadaa.at Kalé track and field team won 10 individual events across the boys’ and girls’ competitions to take a team points advantage over Ketchikan after day one of the Region V Championships Friday at Juneau’s Thunder Mountain Middle School.
The Crimson Bears girls lead Kayhi 46-37 and the Crimson Bears boys lead the Kings 51-39. DII scores will be tallied after Saturday’s events.
Saturday will feature DI and DII finals in the discus, long jump, 1600, and relays and DII finals in the 100, 200, 400, 800, 1600, hurdles and relays.
Region V Championships
Friday Division I Individual Event results
Boys
100 meters
1) Jason Lorig (Kayhi) 11.06; 2) Finley Hightower (JD) 11.33; 3) Carter Harralston (JD) 13.74; 4) Orion Paden (JD) 11.93; 5) James Connelly (Kayhi) 12.18; 6) Carson Carrlee (JD) 12.25; 7) Liam Woodward (Kayhi) 12.32; 8) Jeevan Putta (Kayhi) 13.53
200 meters
1) Jason Lorig (Kayhi) 23.02; 2) Johnathyn Kestel (JD) 23.28; 3) James Connelly (Kayhi) 24.19; 4) Edward Dela Cruz (Kayhi) 24.94; 5) Denali Schijvens (JD) 25.12; 6) Isaac Phelps (JD) 25.53
400 meters
1) Henry Vail (Kayhi) 52.75; 2) Ben Sikes (JD0 56.54; 3) Isaac Phelps (JD) 57.35; 4) John Polasky (JD) 59.15; 5) Gage Keller (JD) 1:00.96
800 meters
1) Nick Iverson (JD) 2:00.19; 2) Sage Janes (JD) 2:03.41; 3) Finn Lamb (JD) 2:05.58; 4) Carter Janes (JD) 2:06.08; 5) Carter Phillips (Kayhi) 2:06.16; 6) Theodore Escalate (Kayhi) 2:31.78; 7) Ezra Roskam (Kayhi) 2:50.18
3,200
1) Owen Woodruff (JD) 10:00.45; 2) Carter Phillips (Kayhi) 10:23.91; 3) Logan Fellman (JD) 10:45.35; 4) Zacheriah Bos (JD) 11:16.18; 5) Ezra Roskam (Kayhi) 11:43.87; 6) Elijah Levy (JD) 11:56.71
110 hurdles
1) Jozaiah Dela Cruz (Kayhi) 17.60; 2) Tristen Lemerond (Kayhi) 18.31; 3) Gunnar Tarver (JD) 20.38; 4) Sylvion Washington (JD) 21.16; 5) Bryden Roberts (JD) 21.62
300 hurdles
1) Finley Hightower (JD) 43.45; 2) Ferguson Wheeler (JD) 43.95; 3) Tristen Lemerond (Kayhi) 44.42; 4) Jozaiah Dela Cruz (Kayhi) 45.89; 5) Edward Dela Cruz (Kayhi) 53.66; 6) Carson Kautz (JD0 56.26; 7) Anderson Murray (JD) 58.94
Triple Jump
1) Johnathyn Kestel (JD) 40-09.5; 2) Trey Colbert (Kayhi) 38-08.5; 4) Liam Woodward (Kayhi) 35-04.75; 4) Gunnar Tarver (JD) 34-03.75
High Jump
1) Trey Colbert (Kayhi) 6-0; 2) Ike Pennino (Kayhi) 5-05
Shot Put
1) Leonidas (JD) 43-00; 2) Ben Zukas (JD) 42-01.75; 3) Jack Dunn (Kayhi) 41-04.5; 4) Eero Woolford (JD) 39-06; 5) Trey Colbert (Kayhi) 36-04.25; 6) Marcus Stcokhausen (Kayhi) 35-01; 7) Jayvie Pabilona (Kayhi) 34-01; 8) Dominic Wery Tagaban 32-02.5
Girls
100 meters
1) Bella Connally (JD) 12.70; 2) Addie Hartman (JD) 13.66; 3) Shandiin Frommherz (JD) 13.67; 4) Lydia Goins (JD) 15.14; 5) Lauren Tucker (Kayhi) 15.32; 6) Aly Trugon (Kayhi) 15.91; 7) Lillian Fernandez (Kayhi) 15.93
200 meters
1) Bella Connally (JD) 26.32; 2) Clara Odden (Kayhi) 27.31; 3) Shandiin Frommherz (JD) 28.44; 4) Mya Hayes (JD) 31.08; 5) Lauren Tucker (Kayhi) 31.62; 6) Kaylor Koelsch (JD) 32.39; 7) Aly Trugon (Kayhi) 33.53; 8) Lillian Fernandez (Kayhi) 34.18
400 meters
1) Carol Frey (Kayhi) 1:06.60; 2) Kaia Mangaccat (JD) 1:08.59; 3) Payton Hagan (Kayhi) 1:14.24; 4) Lauren Tucker (Kayhi) 1:15.12; 5) maddy Gass (Kayhi) 1:15.42
800 meters
1) Carol Frey (Kayhi) 2:33.03; 2) Sigrid Eller (JD) 2:33.05; 3) Lua Mangaccat (JD) 2:44.43; 4) Aliyah Glover (Kayhi) 2:46.28; Adele Fanning (JD) 2:48.00; 6) Sunna Shane (JD) 2:48.69; 7) Sarah Kleeman (Kayhi) 2:54.19; 8) Payton Hagan (Kayhi) 2:56.68
3,200 meters
1) Ida Meyer (JD) 11:53.07; 2) Pacific Ricke (JD) 12:28.42; 3) Lua Mangaccat (JD) 12:42.43; 4) Aliyah Glover (Kayhi) 13:38.94; 5) Maddy Gass (Kahi) 13:47.74; 6) Sarah Kleeman (Kayhi) 13:54.49; 7) Amy Wolf (JD) 14:06.55
100 hurdles
1) Claire Ruaro (Kayhi) 18.02; 2) Addie Hartman (JD) 18.06; 3) Mariah Colbert (Kayhi) 18.67; 4) Isabella Reyes-Boyer (JD0 19.24; Kira Tupou (JD) 19.45; 5) Kiera Arnold (Kayhi) 19.78; 7) Lains Mesdag (JD) 19.88
300 hurdles
1) Clara Odden (Kayhi) 48.58; 2) Claire Ruaro (Kayhi) 51.82; 3) Ryan Elerding (Kayhi) 55.17; 4) Serena Crupi (JD) 55.74; 5) Kira Tupou (JD) 56.27; 6) Kiera Arnold (Kayhi) 56.28; 7) Kaia Mangaccat (JD) 57.67
Shot Put
1) Maxie Lehauli (JD) 32-03.75; 2) Ayla Keller (JD) 31-07.5; 4) Meliame Tupou (JD) 29-01.75; 4) Issy Martin (JD) 25-06.5; 5) Brooklyn Williams (Kayhi) 21-11.75; 6) Sarah Wehmiller (Kayhi) 18-00.75
High Jump
1) Payton Hagan (Kayhi) 4-06
Triple Jump
1) Cailynn Baxter (JD) 31-06.75; 2) Ryan Elerding (Kayhi) 31-05.5; 3) Freyja Shelton-Walker (JD) 26-07.5; 4) Mya Haynes (JD) 25-11.25
• Contact Klas Stolpe at klas.stolpe@juneauempire.com.