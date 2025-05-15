Kestel, Leuahli win opening track events at Kayhi
Published 9:30 pm Thursday, May 15, 2025
The Juneau-Douglas High School: Yadaa.at Kalé track and field team had a strong showing on the opening day of the Ketchikan Invitational on Friday.
JDHS’ Johnathyn Kestel won the triple jump with a leap of 42 feet 5 inches and Maxie Leuahli won the girls’ shot put with a 32-foot 3.75-inch effort.
JDHS’ Owen Woodruff placed second in the boys’ 3,200 with a 9:53.71 and Ida Meyer placed third in the girls’ 3,200 in 12:16.67.
Saturday finals will include the sprints and middle distances, hurdles, long jump, discus and relays.
Results for the Friday Finals via Ketchikan Daily News:
Boys
High Jump
1) Trey Colbert (Kayhi) 6-0; 2) Royce Borst (Skagway) 5-10; 3) Rowan Olney-Miller (Sitka) 5-8; 4) Ashton Peterson (Sitka) 5-6; 5) Alex Weerasinghe (Haines) 5-2; 6) Carter Harralston (JD) 5-2
Triple Jump
1) Johnathyn Kestel (JD) 42-5; 2) Cole McLaughlin (Sitka) 39-0; 3) Royce Borst (Skagway) 38-1 1/2; 4) Alex Weerasinghe 36-11; 5) Trey Colbert 36-7 1/4; 6) Jomar Molina (Sitka) 35-11; 7) Shane Tincher (Sitka) 35-7 1/2; 8) Wade Lloyd (Haines) 34- 1/2; 9) Logan Ward (Skagway) 33-8; 10) Ike Pennino 33-7; 11) Liam Woodward (Kayhi) 33-6 1/2; 12) Ashton Peterson (Sitka) 33- 1/2; 13) Arthur Aribam (Skagway) 32- 1/2; 14) Adrian Ducat (Petersburg) 27 – 1/2
Shot Put
1) Ben Zukas (JD) 40-3.25; 2) Angus Olsen (Petersburg) 40-2.25; 3) Jack Dunn (Kayhi), Kaden Duke (Petersburg) 40-1.25 (tie); 5) Paul Thompson (Kayhi) 39-7; 6) Leonidas Taulo-Tasi (JD) 39-1.5; 7) Denalie Schijvens (JD) 38-8.5; 8) Shane Tincher (Sitka) 38-4.75; 9) Richard Tupou (JD) 36-10.75
3,200 meters
1) Connor Hitchcock (Sitka) 9:26.55; 2) Owen Woodruff (JD) 9:53.71; 3) Aulis Nelson (Craig) 10:10.89; 4) Zach Martins (Sitka) 10:21.75; 5) Gaje Ventress (Petersburg) 10:32.23; 6) Logan Rupprecht (Skagway) 10:50.13; 7) Justin Hames (Sitka) 10:56.31; 8) Alex Holmgrain (Petersburg) 11:07.95
Girls
High Jump
1) Cadence Flint (Petersburg) 4-6; 2) Lexie Tow (Petersburg) 4-4; 3) Emma Heuer (Sitka) 4-2; 4) Kaitlyn Tronrund (Skagway) 4-2; 5) Payton Hagan (Kayhi) 4-2
Triple Jump
1) Ari’el Godinez-Long (Haines) 31-3; 2) Ryan Elerding (Kayhi) 30-6; 3) Melody Peacock (Sitka) 29-5 3/4; 4) Taylor Cushing (Sitka) 28-11; 5) Cadence Flint (Petersburg) 28-2 1/2; 6) Ashlyn Ganey (Haines) 26-5; 7) Freyja Shelton-Walker (JD) 26-2; 9) Maya Hayes 24-8; 10) Mina Yee (Skagway) 24-2 1/2
Shot Put
1) Maxie Leuahli (JD) 32-3.75; 2) Madison Dill (Sitka) 30-1; 3) Meliame Tupous (JD) 29-6.5; 3) Emma Dohrn (Haines) 28-11.25; 5) Marley Richards (Sitka) 28-0.75; 6) Emilia Anderson (Petersburg) 26-10; 7) Gabrielle Whitacre (Petersburg) 25-11.5; 8) Abigail Patten (Craig) 25-2.75; 9) Issy Martin (JD) 24-10.75
3,200 run
1) Clare Mullin (Sitka) 10:50.78; 2) Marina Dill (Sitka) 11:39.31; 3) Ida Meyer (JD) 12:16.67; 4) Arielle Tucker (Petersburg) 12:20.80; 5) Pacific Ricke (JD) 12:32.79; 6) Aliyah Merculief (Sitka) 12:38.54; 7) Kaia Mangacat (JD) 12:50.60; 8) Lua Mangacat (JD) 12:54.69