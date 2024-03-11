Region V Basketball Tournament awards

The 2024 Alaska Airlines Region V Basketball Tournament mass pep band, a combined musical extravaganza of Southeast high school pep band members, prepare to play during a game between Haines and Craig last week at the B.J. McGillis Gymnasium in Sitka. (Heather Gluth / MEHS)

The 2024 Alaska Airlines Region V Basketball Tournament mass pep band, a combined musical extravaganza of Southeast high school pep band members, prepare to play during a game between Haines and Craig last week at the B.J. McGillis Gymnasium in Sitka. (Heather Gluth / MEHS)

The conclusion of the Alaska Airlines Region V 2A/4A Basketball Tournament on Saturday at Mt. Edgecumbe High School’s B.J. McGillis Gymnasium in Sitka and the Eastern Conference Tournament at Sitka High featured a variety of awards.

Before the awards were announced Petersburg High School girls coach Dino Brock and Mt. Edgecumbe High School boys coach Archie Young were honored for their contributions on and off the court. Brock retired before the season started and Young is retiring this season. The two are cousins.

According to the recognition Brock has coached for 31 years in Southeast Alaska, 29 of those in Petersburg. He graduated from Wrangell in 1983 and has taught physical education in Petersburg for the past 29 years as well. In Brock’s tenure as an assistant coach and head coach he has been part of 10 Region V championships and one state title in 2016 adding to this with 300 wins. His brother Rick coaches the Petersburg boys.

Young has been the varsity basketball coach all 25 years at Mt Edgecumbe High School. Young was also the assistant varsity volleyball coach for 10 years and has been the head Native Youth Olympics Coach for 14 years. In these years of coaching basketball Young has amassed over 400 wins, seven Region V Championships, one Crossover Championship and multiple state appearances. Young was part of two volleyball state champs and four runner-ups, and also had coached two NYO State Champs.

CHAMPIONS (& runner up):

Girls – 4A Thunder Mountain (Juneau-Douglas), 3A Mt. Edgecumbe (Sitka), 2A Metlakatla (Haines).

Boys – 4A TM (JD), 3A MEHS (Houston), 2A PSG (WRG).

Note – The TM boys and girls automatically advanced to the state championships by winning regions, but no other Southeast Conference 4A team received an at-large bid. The MEHS boys and girls advanced to 3A State and the Sitka girls earned an at-large. For 2A, the PSG and Wrg boys and MET and HNS girls earned automatic state qualifying. The top-ranked MET boys were upset at regions, but received an at-large. The March Madness Alaska State Basketball Championships are March 13-16 (1A/2A) and March 20-23 (3A/4A).

ALL CONFERENCE:

4A – JD – Gwen Nizich, Layla Tokuoka, Sean Oliver, Alwen Carrillo; Ketchikan – Bree Johnson, Marcus Stockhausen, Renz-Christopher Lorenzo; TM – Kerra Baxter, Cailynn Baxter, Ashlyn Gates, Thomas Baxter, Samuel Lockhart.

3A – HOU – Grace Gillespie, Noah Whitted; MEHS – Tessa Anderson, Bessie Williams, Tahira Akaren, Carliese O’Brien mvp, Donavan Stephan-Standifer, Jacob Friske, Kaison Herrmann mvp; Redington – Alizae Crume, Doyle Bond; SIT – Nai’a Nelson, Adriana Denkinger, Ally Mayville, Trey Demmert, Trey Johnson.

2A – Craig – Sara Steffen, Bryan Holloway; HNS – Raven Hotch, Ariel Godinez-Long, Emma Dohrn, Phoenix Swaner, Colton Combs; MET – Bree Chavez, Ryley Booth, Carter Marsden, Mason Rolando, Troy Russell; PSG – Anya Pawuk, Adara Curtiss, Hunter Conn, Rik Cumps; WRG – Alana Harrison, Kayla Meissner, Daniel Harrison, Kyan Stead.

COACH OF YEAR:

3A – Candis Cook MEHS girls; Archie Young MEHS boys.

SKILLS CONTEST:

Free Throw – Girls, Kennedy Cook (MET); Boys, Alwen Carrillo (JD).

3 point – Girls, Mikah Carandang (TM); Boys, Sean Oliver (JD).

TEAM SPORTSMANSHIP:

Haines High School.

GOOD SPORT AWARD:

CRG – Tyler Smith, Liam Andrews, Faith Horner, Payton McCoy; HNS – Kiran Sweet, Kobe Brew, Sydney Salmon, Ashylyn Garey; HOU – Andi Robson, Nate Davies; JD – Jhowel Estigoy, Jonathan Sleppy, June Troxel, Mary Johnson; KTN – RC Lorenzo, Zyrus Manabat, Aspen Bauer, Bella Whisennant; PSG – Alex Holmgrain, Nathan Kerr, Adara Curtiss, Cadence Lopez; WRG – Keegan Hanson, Brody Knecht, Alana Harrison, Madelyn Davies; MET – Sebastian Martinez, Carter Marsden, Sarai Buffalo, Kennedy Cook; MEHS – Brooke Markoff, Ray Mor; RED – Saydi Cardoso, Caleb Metcalf; SIT – Elise Brady, Dezi Olney-Miller; TM – Jace Ribao, TJ Guevarra, Addie Wilson M. Carandang.

CHEER TEAM CHAMPS:

4A – Juneau-Douglas High School: Yadaa.at Kalé. 3A – Sitka. 2A – Petersburg.

CHEER ALL-TOURNEY:

CRG – Olivia Heath, Arthur Frank; HNS – Ruby Martin; JD – Mila Griffin, Ryan Shattuck, Ariella Cristobal, Emily DelGado; KTN – Hope Call, Janesa Caguiat, Linnea Loretan; MEHS – Jillian Ivanoff, Kennedy Johnson; MET – Tricia Lindsey, Shannon McCarty; PSG – Ruby Litster; SIT – Brandy Pepper, Marina Marley; TM – Elijah Levy, Katelyn Kohuth, Gracie Kohuth.

DANCE ADJUDICATION:

JDHS – Superior; KTN – Superior; TMHS – Excellent.

DANCE ALL-STARS:

JD – Ava Severance, Sophia Ludeman, Isabell Cadigan-McAdoo; KTN – Jalia Rodrigues, Chelsea Willis; TM – Sophia Owen.

ALL-STAR PEP BAND:

CRG – Nicole Mendonsa, Grant Maygren, Paulnell Tallman; HNS – Colin Aldassy, Kate Benda; JD – David Boman, Carson Gonce, Nikki King, Edgar Vera Alvarado, Kai Scott, Cayman Huff; KTN – Fawn Breese, Lexi Leach, Meg Miranda, Nyron Hull, Gavin Hiller, Robert Yorobe, Sanjeev Putta, Olivia Kantor, Jayden Huerta, River Colvell, Kareema Javed, Clara Edenfield, Carter Phillips; MET – Isaac Nelson, Sitka Atkinson, Mackenzie Williams, Kendall Booth; MEHS – Andy Anderson, Brooklyn Dewitt, David Hill, Dejahn Hoover, Eva Nay, Kate Plaisance; PSG – Addy Bird, Miranda Carr, Dakota Caples, Adrian Ducat, Ashley Eilenberger, Zander Jones, Eleanor Kandoll, Charlotte Martin, Thomas Olsen-Phillips, Oliver Petersen, Cayden Turland, Elias Ward, Logan Haley; SIT – Jessica Delacruz, Julia Nabua, Jasmine Wolfe, Justin Hames, Klayeah Lozada, Calder Prussian, Leilynn Swain, Alina Lebahn; TM – Corbin Corson, Elijah Harvey, Jake White, Justin Scussel, Luke Fergusson, Mackenzie Lam, Robert Zukas, Roland Peterson, Ronja Sieber, Sariah Smith, Sydney Claire Bennett, Allisyn Frazier, Beck Schnieder, Connor Greene; WRG – Spencer Petticrew, Sean McDonald.

ALL-ACADEMIC TEAM:

CRG – B. Holloway, Blanca Gomez, Ella Ebbighausen, O. Heath; HNS – R. Hotch, Gracie Stickler, Fiona Tormey; HOU – Andi Robeson, Dallas Winter, G. Gillespie; Bonnie Forstner, Max Taylor, Carter Seime, Parker Bethel, Keldin Nicol, Michael Saam; JD – J. Estigoy, Alex Mallott, Tristan Oliva, Ernel Penalosa, J. Sleppy, Chloe Casperson, Mila Hargrave, Rayna Tuckwood, A. Cristobal, E. DelGado, Claire Curling, Joanna Magalotti, R. Shattuck, A. Severance, Sophia Blanco, Citabria DeMuth, Chelsea-Marie Ligsay, S. Ludeman, D. Boman, C. Gonce, Paul King, E. Vera Alvarado; KTN – B. Johnson, RC Lorenzo, Andrew Kleinschmidt, Haleigh Bolton, Tristin Dalin, Chelsea Willis, H. Call, J. Caguiat, L. Loretan, Marley Lewis, Tyson Jensen, Colin Elliot, Kaelin O’Toole, F. Breese, Nyrohn Hull, S. Putta, Alondra Resto; MET – R. Booth, S. Buffalo, B. Chavez, K. Cook; Noah Leask; MEHS – D. Hoover, Edwin Solomon, William Dushkin, Emily Hill, Rylan Armstrong, Tyrell Cromer, J. Friske, K. Herrmann, Dustin Otton, T. Anderson, C. O’Brien, B. Williams, Emily Kiunya. PSG – Kieran Cabral, R. Cumps, Elijah Whitacre, A. Pawuk, Aly Thomassen, Lakell Deinhardt, Jonas Anderson, Logan Haley, Zander Jones, Charlotte Martin; RED – Jake Murdock, Kaedon Saxton, Christian Ingraham, Silas Conner, Preston Merdock, Aiden Dobbs, S. Cardoso, Adi Pitcher; SIT – N. Nelson, A. Denkinger, Matthew Leach, Jaden Costelo, D. Olney-Miller, Grady Smith. TM – A. Gates, Jaya Carandang, M. Carandang, Jenna Dobson, Cambry Lockhart, Kaidree Hartman, TJ Guevarra, Krishna Sanguni, K. Kohuth, MJ Johnson, S. Owen, J. Scussell, R. Peterson, Sabrina Smith, C. Corson, E. Harvey, L. Fergusson, S. Bennett, B. Schneider, Ronja Sieber, M. Lam, J. White, A. Frazier; WRG – K. Hanson, Alisha Armstrong, S. Petticrew, S. McDonald.